In Kempen : Lkw dürfen nur noch als Anlieger über die Oedter Straße fahren

Eine neues Schild steht an der Oedter Straße in Kempen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Neue Schilder am Kempener Außenring und an der Oedter Straße selbst weisen auf das Durchfahrtsverbot für Lastwagen hin. Thema ist Dienstag wieder im Ausschuss.

Das Lkw-Durchfahrtsverbot ist Teil eines Forderungskatalogs einer Initiative von Anwohnern im Bereich Oedter Straße, Birken- und Berliner Allee für mehr Verkehrsberuhigung. Eine andere Forderung ist, auf dem Straßenzug durchgängig Tempo 30 einzuführen. Letzteres hat die Stadtverwaltung mit Blick auf die Straßenverkehrsordnung allerdings abgelehnt. Die Politik, die die Anliegen der Betroffenen unterstützt, hatte in der letzten Sitzung des zuständigen Ausschusses für Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz des Kempener Stadtrates allerdings eine erneute Prüfung beschlossen. Grundlage sind Anträge der CDU-Fraktion vom 4. Oktober vergangenen Jahres sowie der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen vom 2. Juni dieses Jahres. Das Thema wird in der Sitzung des Fachausschusses am Dienstag, 8. September, 18 Uhr, in der Aula des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums (LvD) an der Berliner Allee 42 erneut öffentlich beraten.