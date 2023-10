Kempener Frauenchor Duodecim bereitet sich auf großes Konzert vor

Doch geübt sind sie: Von den 23 Sängerinnen waren acht bereits in dem Ursprungschor von Claudia Zonker. „Duodecim“ hat seine Wurzeln im Mädchenchor der Chorakademie Kempen, den Zonker als Referendarin am Thomaeum Kempen aufbaute. Zonker hat in Freiburg, Berlin und Köln Musik studiert. Dann wurde der Mädchenchor mit dem Jugendchor St. Josef zusammengelegt. Irgendwann verliefen sich die Sängerinnnen. Aber alle sind immer in Kontakt geblieben. Seit sechs Jahren existiert der Chor nun in der aktuellen Form.