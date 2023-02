Blut spenden und Leben retten Deutsches Rotes Kreuz in Kempen zeichnet treue Blutspender aus

Hans-Peter van der Bloemen aus St. Hubert stand am Montag im Kolpinghaus in Kempen im Mittelpunkt: Bei der Blutspenderehrung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Ortsverein Kempen, konnte der Vorsitzende Hans-Willi Schmitz eine ganz besondere Auszeichnung an van der Bloemen vergeben: Insgesamt 175. Mal ließ van der Bloemen bislang sein Blut für andere Menschen. Markus Kiwitz erhielt die Ehrung für 150 geleistete unentgeltliche Blutspenden.