Politik in Kempen Drittes beitragsfreies Kita-Jahr kommt

In der Stadt Kempen einen Betreuungsplatz für ihre Kinder zu bekommen, das ist für Eltern nicht nur schwierig, sondern zuweilen auch recht kostspielig. Seit Jahren fehlen in der Stadt Kita-Plätze. Und die Beiträge, die Eltern dafür bezahlen müssen, sind im Vergleich zu anderen Kommunen in der Region hoch. Zumindest bei den Elternbeiträgen zeichnet sich jetzt ein Silberstreif am Horizont ab: Zum neuen Kindergartenjahr 2023/2024, das am 1. August beginnt, soll in der Thomasstadt das dritte beitragsfreie Kita-Jahr eingeführt werden. So hat es der Jugendhilfeausschuss in seiner jüngsten Sitzung auf Antrag der CDU einstimmig beschlossen. Der Beschluss muss vom Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 14. März noch bestätigt werden. Dies gilt indes als Formsache.