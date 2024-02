Drei Menschen leicht verletzt Wieder Unfall am Außenring in Kempen

Kempen · Nachdem es am Donnerstagmorgen bereits einen Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Kreuzung des Kempener Außenrings mit der St. Huberter Straße in Kempen gab, hat es am Freitag gegen 7.45 Uhr dort erneut gekracht.

16.02.2024 , 15:00 Uhr

Auf der Kreuzung der B509 mit der St. Huberter Straße gab es am Freitagmorgen wieder einen Unfall (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

An der Kreuzung steht derzeit eine Bedarfsampel, die laut Polizei zum Unfallzeitpunkt aber nicht in Betrieb war. Dann gilt beim Einfahren in die Kreuzung besondere Vorsicht. Ein Autofahrer aus Kempen war aus Richtung St. Hubert auf der Kempener Landstraße unterwegs. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Dort nahm er dem bevorrechtigten Autofahrer, der rechts von ihm auf den Außenring fuhr, die Vorfahrt, die beiden stießen zusammen. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt, ebenso der 14-jährige Sohn des Kempeners. . Rettungsteams brachten alle Verletzten in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die St. Huberter Straße gesperrt. Am Donnerstagmorgen gab es dort bereits einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass Teile der Autos meterweit geschleudert wurden. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

(biro)