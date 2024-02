Drei junge Leute aus Kempen berichten Unterschiedliche Wege nach dem Abitur

Mein Name ist Hannah Floeth, ich bin 19 Jahre alt, habe 2022 Abitur gemacht und dann ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) im Hospital zum Heiligen Geist absolviert. Soll ich das in wenigen Worten beschreiben, sind das: anstrengend, erfüllend, lehrreich und herausfordernd. Es war eine ereignisreiche Zeit, an die ich gern zurückdenke und die viele Möglichkeiten bot. Ich habe Einblicke in den medizinischen Bereich gewonnen. Das hilft beim Studium, und dass ich in der Pflege war, wird mir im Beruf später auch helfen, weil ich es einschätzen kann. Zu arbeiten und auf mich gestellt zu sein, war eine wertvolle Erfahrung. Es war eine gute Entscheidung.