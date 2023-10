Neuer Kulturamtsleiter in Kempen „Die Burg hat ein Wahnsinnspotenzial“

Christdemokraten und Grüne im Kempener Stadtrat sind sich einig: Im Bereich Tourismus muss etwas geschehen. Gemeinsam haben die beiden Fraktionen aktuell einen Antrag an Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) geschickt. Danach soll die Stadtverwaltung prüfen, ob die Bereiche Kultur und Tourismus innerhalb der Stadtverwaltung zusammengelegt werden können. Außerdem beantragen sie die Anmietung von Geschäftsräumen in einem Ladenlokal in der Nähe des Kulturforums Franziskanerkloster, um dort eine Touristen-Information einzurichten. Dort wäre mehr Platz als jetzt im Eingangsbereich des Kramer-Museums.