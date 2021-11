Fröhliche Weihnachtszeit in Kempen : Kabarett beim Verkehrsverein

Kempen Volker Diefes und Helmut Saftenschneider treten beim diesjährigen Weihnachtskabarett des Verkehrsverein Kempen am 11. Dezember auf.

(RP) Zum siebten Mal lädt der Verkehrsverein Kempen zu einem stimmungsvollen und musikalischen Weihnachtskabarett „O Du Fröhliche“ ein. Diesmal sind mit Volker Diefes und Helmut Sanftenschneider gleich zwei Künstler an Bord. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 11. Dezember, um 20.30 Uhr in der Konferenzloft an der Wiesenstraße in Kempen. Tradition ist bei dem Abend ein gemeinsames Abendessen „Typisch Niederrhein“ und ein Begrüßungsglühwein. Beides ist im Preis von 35 Euro enthalten. Einlass ist ab 18 Uhr, Essen gibt es ab 19 Uhr, und los geht das Programm um 20.30 Uhr.