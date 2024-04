Frühstückstipps für Kempen Frühstücken, sehen und gesehen werden

Café Himmlisch Bei Tanja Laufmanns an der Judenstraße 5 kann der Gast drinnen oder draußen frühstücken. Am 2. Mai feiern die Laufmanns das zwölfjähriges Bestehen des Cafés und freuen sich ab Mai in der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr auf Frühstücksgäste. Hier kommen Veganer und Vegetarier sowie alle Freunde von Meeresfrüchten beim Frühstück „Meerliebe“ nicht zu kurz. Auch an die Kinder hat die Wirtin gedacht und bereitet ihnen ein „Happy Kids“-Frühstück zu. Was während der Corona-Pandeme begonnen hat, wird im Café Himmlisch bis heute fortgeführt: Im Laden können nach Vorbestellung Frühstücksboxen abgeholt werden, die Feinschmecker dann in aller Ruhe zu Hause genießen können. Die Boxen sind reich bestückt mit selbst gemachten Aufstrichen, Brot, Brötchen und natürlich Obst, Käse und Aufschnitt.