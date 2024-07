Abitur 2024 in Kempen Das sind die Abiturienten des Rhein-Maas-Berufskollegs

Am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen haben die Abiturientinnen und Abiturienten des Abi-Jahrgangs 2024 die allgemeine Hochschulreife erhalten. Wir veröffentlichen die Namen der jungen Leute so, wie sie uns von der Schule genannt wurden, sofern die Abiturientinnen und Abiturienten mit der Nennung einverstanden waren: