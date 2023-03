“Wir sind in sehr konkreten Gesprächen“ Post sucht neuen Standort für Dienstleistungen in Kempen

Die Deutsche Post will weiterhin in Kempen bleiben: An der Otto-Schott-Straße 10 werde ein neuer Zustellstützpunkt für die Zusteller errichtet, teilte Britta Töllner, Sprecherin der Deutsche Post DHL Group in Düsseldorf, auf Anfrage mit. Am neuen Standort solle die Auslieferung künftig mit Elektrofahrzeugen erfolgen, der Umzug sei für den Sommer geplant. Auch die Post- und Paketdienstleistungen sollen weiterhin in Kempen angeboten werden. Wie Töllner berichtete, „sind wir auf der Suche nach einer Nachfolgefiliale für die Postbankfiliale, die sich derzeit am Moorenring befindet. Hierzu sind wir bereits in sehr konkreten Gesprächen mit einem potenziellen Partner und daher sehr zuversichtlich, eine gute Lösung für die Postkunden in Kempen anbieten zu können.“