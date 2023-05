Post am Moorenring wird abgerissen Deutsche Post zieht an den Hessenring

Die Deutsche Post hat eine Lösung für Kempen gefunden: Am 15. Juni will das Unternehmen eine neue Filiale am Hessenring 13 eröffnen, gleich neben Edeka. Dort befand sich früher ein Geschäft für Friseurbedarf. Im Geschäft „Telekommunikation & Postpartner“ sollen Kunden künftig Briefe und Pakete aufgeben können – die neue Filiale soll das postalische Angebot der bisherigen Postbank-Filiale am Moorenring ersetzen, wenn diese zum 17. Juni geschlossen wird.