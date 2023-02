Nachfragebündelung Deutsche Glasfaser So kommt die Glasfaser-Nachfrage voran

Wo können sich Bürger in Kempen informieren? Für die Zeit der Nachfragebündelung, die Vorvermarktungsphase, hat das Unternehmen zwei Servicepunkte eingerichtet: in Kempen auf dem Penny-Parkplatz (montags bis freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr), in St. Hubert auf dem Parkplatz von Edeka (montags und freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr). Aktuell bieten Mitarbeiter auch eine Beratung an der Haustür an; sie können sich ausweisen. Für alle, die nicht zu den Info-Abenden kommen konnten, bietet die Deutsche Glasfaser am Mittwoch, 15. Februar, 19 Uhr, einen Online-Infoabend an. Der Link zur Zoom-Veranstaltung ist unter www.deutsche-glasfaser.de/kempen und www.deutsche-glasfaser.de/st-hubert-toenisberg zu finden. Über diese Internetseiten können Interessierte auch einen Termin mit einem Vertriebsmitarbeiter vereinbaren, um telefonisch individuelle Fragen zu klären.