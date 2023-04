Signalstörung in Kempen Über 20 Minuten Wartezeit an der Schranke

Herbert Nagorski aus Kempen staunte nicht schlecht: Am Gründonnerstag war er gegen 15.15 Uhr auf dem Hooghe Weg zwischen Kempen und St. Hubert unterwegs, als sich die Schranken schlossen. Das ist nichts Ungewöhnliches, denn hier quert der Regionalexpress RE 10 den Weg, halbstündlich, sowohl in Richtung Kleve als auch Krefeld. Der Fahrplan will es so: Am Bahnhof Kempen treffen die Züge im Normalfall zeitgleich ein. So kann es durchaus möglich sein, dass die Schranken für beide Züge geschlossen bleiben. Herbert Nagorski wunderte sich dennoch: Über 20 Minuten blieben die Schranken unten, nichts ging mehr: Stillstand für Pkw, Lkw, Radfahrer und Fußgänger. „Einige versuchten schon, zu Fuß über die Gleise zu kommen, Gott sei Dank blieb es bei dem Versuch“, schilderte Nagorski die Situation. Hinzu kam, dass auch seine Frau von langen Schrankenschließungen gegen 10 Uhr am gleichen Tag berichtete – ebenfalls am Hooghe Weg.