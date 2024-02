Wechsel in Kempen Das ist das neue Führungsteam des Kempener Löschzugs

Hauptbrandmeister Norbert Fleuth wurde 1988 Mitglied der Feuerwehr, „damals noch mit 16“, wie der 52-Jährige berichtet. Heute geht das erst ab 18 Jahren. Fleuth startete bei der Wehr in Straelen, war nach einem Umzug bei der Truppe in Nettetal und ist seit 2012 in Kempen. Der Elektrotechniker hat zwei Kinder, von denen das ältere – sein 18-jähriger Sohn – seit dem 1. Januar ebenfalls Mitglied des Löschzugs in Kempen ist.