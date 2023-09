Verkehr in Kempen Fußgängerverband bringt „Gehcheck-App“ heraus

Ein wenig enttäuscht sitzt Gisela Ditzen am kleinen Tisch an der Kempener Mühle. Zur Präsentation der „Gehcheck-App“ hatte sie zu einem Treffer aufgerufen. Gekommen sind nur sie selbst, der städtische Leiter des Fachbereichs Umwelt und Klima, Michael Lomanns, sowie Rainer Clute-Simon vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC). Allein diese Resonanz zeigt schon deutlich, wie gering die Lobby von Fußgängern ist. „Dabei ist es doch so: Jeder Mensch ist Fußgänger, wobei wir zum Beispiel Rollstuhlfahrer zu dieser sehr elementaren Art der Fortbewegung hinzu zählen. Die meisten Menschen sind zumindest einen Teil ihres Lebens, nämlich in der Jugend, Radfahrer. Autofahrer machen den kleinsten Teil aus. In der Wahrnehmung aber ist es umgekehrt. Autofahrer zählen über alles, zunehmend gerät der Radverkehr in den Fokus. Fußverkehr läuft bestenfalls irgendwie mit“, sagt Ditzen, die Sprecherin des Vereins Fuss in Kempen.