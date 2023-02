Foto-Aktion für Leser Der erste Storch kündigt den Frühling an

Der Frühling ist nicht mehr weit: Auf dem Schweifgiebel von Haus Baaken an der Vluyner Straße in Tönisberg machte Leserin Britta Cordes aus Tönisberg am Mittwoch eine Entdeckung: Ein Storch hatte sich dort oben niedergelassen. Eine ganze Weile blieb er dort sitzen, sodass dieses Foto gelang. „Es wäre schön, wenn dort – und in Tönisberg generell – wieder öfter Störche zu sehen wären, aber leider sind sie auch hier seltene Gäste. Bisher zumindest“, schrieb Britta Cordes dazu: „Hoffen wir mal, dass man solche Motive wieder öfter zu sehen kriegt.“ Haben auch Sie ein schönes Foto gemacht, das vom nahenden Frühling kündet? Dann schicken Sie uns das Bild gern bis Montag, 27. Februar, per E-Mail an kempen@rheinische-post.de. Schreiben Sie bitte Ihren Namen dazu und auch, wo Sie das Foto aufgenommen haben. biro/Foto: Britta Cordes