Aktion im Marktgrill in Kempen „Meine Familie war von meinem Döner begeistert“

An fünf Wochenenden in diesem Jahr hat Familie Yilmaz vom Marktgrill in Kempen nun schon länger in der Küche gestanden als sonst. Zweimal – am kommenden Wochenende und am Wochenende nach dem Altstadtfest – will Deniz Yilmaz, der den Marktgrill gemeinsam mit Ehefrau Ardita führt, nun den „Döner wie vor 30 Jahren“ noch anbieten, ohne Preisaufschlag, dann ist über den Sommer erst mal Schluss. Denn da sei der Andrang so groß, „das bekommen wir dann gar nicht hin, der Aufwand ist zu groß“, sagt Deniz Yilmaz. Dabei häuften sich die Anfragen, seit man den besonderen Döner zum ersten Mal über die Theke gereicht habe.