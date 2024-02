Gesprächsrunde in Kempen Demokratie auch im Kleinen verteidigen

Sinnbild für das Erstarken rechtsextremer Tendenzen ist der zunehmende Zuspruch der in Teilen rechtsextremen AfD, nicht nur in den ostdeutschen Bundesländern, sondern auch in Westdeutschland. Als Experte erklärte der Kempener Politikwissenschaftler Klaus-Peter Hufer unter anderem die Vorstellungen von AfD und rechtsextremen Gesinnungsgenossen. Hufer, pensionierter Fachbereichsleiter der Kreisvolkshochschule Viersen und ausgewiesener Kenner des Rechtsextremismus im deutschsprachigen Raum, betonte, dass nur ein kleiner Teil der Deutschen tatsächlich rechtsextrem sei. Es gebe aber eine Vielzahl von Menschen, die für die rechtsextreme Propaganda empfänglich seien. Diese Menschen müsse man in ihrem demokratischen Verständnis stärken, forderte Hufer.