Konzert in Kempen Three Wise Men begeistern in der Haltestelle

Das Konzert begann mit Lester Youngs „Tickle Toe“ und dem Titel „Line for Lions“, ehe mit der Wiege des Jazz, New Orleans, Jelly Roll Morton mit dem Ragtime ins Spiel gebracht wurde. „Wolverine Blues“ zeigte Frank Roberscheuten als ausdrucksstarken Klarinettist. Die Jazzszene Chicago war mit Maceo Pinkads „Sugar“ (That Sugar Baby O` Mine) vertreten, ehe es mit Stücken aus dem „American Songbook“ weiterging. Eine Hommage für George Gershwin war auch dabei. „I got rhythm“ könnte auch das Motto des Trios sein. Das populäre „Somewhere over the rainbow“ wurde mit einem besonders kreativen Arrangement für das Saxophon gestaltet, ehe Sportiello und Mewes sich in einem Jazzfeature als Duo besonderer Klasse bewiesen. Nach der Pause wurde Cole Porter und Dave Brubeck („In your sweet old way“) Referenz erwiesen.