Serie: Unsere Feuerwehr Kempen hat fast 400 Feuerwehrleute

Franz-Heiner Jansen spricht von der Freiwilligen Feuerwehr in Kempen mit viel Stolz in der Stimme. „Was die Männer und Frauen ehrenamtlich leisten, ist enorm“, sagt der Stadtbrandinspektor, der der Leiter der Kempener Feuerwehr ist. Insgesamt existieren in der Thomasstadt vier Löschzüge; neben Kempen selbst sind dies St. Hubert, Tönisberg und Schmalbroich. Dazu kommt noch die Löschgruppe Unterweiden. Jeder hat ein eigenes Gerätehaus, aber die Feuerwache an der Heinrich-Horten-Straße 2 in Kempen ist für alle das Mutterhaus.