Mitten in der Altstadt Herbstkirmes in Kempen startet am Samstag

Kleinofen übernahm den Posten des Marktmeisters im Juni, für die Zukunft will die Stadtverwaltung ein Konzept erarbeiten, um die Kirmes attraktiver zu gestalten. Denn traditionell werden die größeren Fahrgeschäfte auf dem Buttermarkt und dem Viehmarkt platziert. Doch bei der Auswahl ist man eingeschränkt, viele Betreiber noch höherer Fahrgeschäfte würden gern nach Kempen kommen, können ihre Fahrgeschäfte dort aber nicht aufbauen, weil der Platz begrenzt ist: Der Viehmarkt ist zu klein, auf dem Buttermarkt verhindern die Platanen den Aufbau größerer Fahrgeschäfte. Zuletzt war im Rathaus überlegt worden, die Kirmes vom Viehmarkt aus über die Thomasstraße und die Grünanlage zum Burgparkplatz zu führen. Doch ob eine Verlegung der Kirmes an andere Stellen in Frage kommt, will die Verwaltung noch in einem Konzept darlegen und zunächst der Politik vorstellen, um einen Konsens zu erzielen, bevor etwas geändert wird. Das hatte Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) im Juli versichert.