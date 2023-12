Markt der Sterne in Kempen Selbstgemachtes bereichert das Angebot

Beim „Markt der Sterne“ in der Kempener Innenstadt sorgen gerade die gemeinnützigen Organisationen für eine ganz persönliche Note. In der Innenstadt ist es voll. Die Besucher schieben sich an den Ständen entlang und nehmen das Angebot unter die Lupe. Mal mit sichtlicher Begeisterung, mal mit etwas Skepsis. „Das Angebot erinnert mich in Teilen an den Hubertusmarkt“, sagt Gisela Ditzen. Mit dieser Aussage steht die Kempenerin nicht allein da. Es gibt die Stände, die wenig vorweihnachtlich daherkommen. Dazu kommen teilweise große gelbe Schilder, die auf Schnäppchenpreise hinweisen. An einem Büdchen auf dem Buttermarkt weist ein LED-Werbeband auf Handy-Hüllen und -Halterungen hin.