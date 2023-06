Charity-Fuballturnier 2023 in Kempen Hand-in-Hand-Cup am Samstag in Tönisberg

Am Samstag übernehmen in Tönisberg wieder die Amateur-Fußballer das Kommando. Beim sportwetten.de-Hand-in-Hand-Cup auf der Sportanlage an der Schaephyusener Straße spielen 24 Hobbymannschaften um den begehrten Hand-in-Hand-Cup-Wanderpokal. Dabei geht es neben dem sportlichen Erfolg bei der 20. Austragung des größten Charity-Fußballturniers in NRW auch wieder um etwas Wichtigeres: den guten Zweck. Wie in den vergangenen Jahren auch, sammeln die Organisatoren des Hand-in-Hand-Cups auch 2023 wieder möglichst viel Geld, um gemeinnützige Organisationen und Projekte zu fördern. In diesem Jahr wird unter anderem die Villa Sonnenschein in Krefeld unterstützt, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Familien von schwerstkranken Kindern eine Begegnungsstätte zu sein.