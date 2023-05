Promi-Besuch beim Altstadtfest am 7. Mai Claudia Effenberg und Bloggerin Strandpink am Sonntag in Kempen

Bei der Jahreshauptversammlung des Kempener Werberings gab der Vorsitzende Armin Horst kurz einen Überblick über die letzten Planungen fürs Altstadtfest, das vom 5. bis 7. Mai auf dem Buttermarkt und in den Straßen und Gassen rundum stattfindet. 70 bis 80 Händler seien dabei. Henning Schmitz von der Eventagentur XDream, die das Altstadtfest organisiert, warb bei den Händlern um Beteiligung: Auch der Einzelhandel sei aufgerufen, einen Tisch vors Geschäft zu stellen oder ein Glücksrad aufzubauen. Denn die Zahl der Händler sei in Corona-Zeiten zurückgegangen. Manche hätten aufgehört, andere seien nicht mehr so risikobereit wie früher, wieder andere entschieden lieber spontan, ob sie zu einem Markt kommen wollten oder nicht. Das sei in der ganzen Veranstaltungsbranche so. Da hatte Gaby Siems von Brooker eine gute Nachricht für die Mitglieder des Werberings, als sie erzählte, dass Claudia Effenberg und die Bloggerin Strandpink am Altstadtfest-Sonntag nach Kempen kommen würden. Dann sind von 13 bis 18 Uhr auch die Geschäfte geöffnet.