Circus Max Renz gastiert in St. Hubert Für Zirkus-Auftritte wird täglich trainiert

Kempen · Der Circus Max Renz gastiert in der zweiten Woche in St. Hubert. Am Wochenende stehen noch drei Vorstellungen an, bevor das Familienunternehmen weiterzieht. Ein Blick hinter die Kulissen.

09.05.2023, 17:30 Uhr

Josi Renz, Katharina Renz und Yvonne Petrosino, hier mit Pferd Yakari, sind derzeit mit dem Circus Max Renz in St. Hubert zu Gast. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Treffer

Ein kurzes Handzeichen von Yvonne Petrosino, und Yakari steigt mit dem ersten Vorderhuf auf das Podest, um Sekunden später den zweiten Huf folgen zu lassen. „Sehr gut“, lobt Petrosino den Tinker. Ein Stückchen von ihr entfernt kreisen die Hula-Hoop-Reifen: Josi Renz lässt die glitzernden Reifen um ihren Körper tanzen. Beim Circus Max Renz wird trainiert, und zwar täglich. „Wir trainieren jeden Tag. Gerade wenn neue Sachen einstudiert werden, dauert das schon seine Zeit, bis etwas perfekt sitzt“, sagt Katharina Renz, die ihre Schwiegertochter bei der Pferdedressur und ihre Enkel mit den Reifen beobachtet, lobt und auch schon mal einen Optimierungsvorschlag hat.