Kabarett im Forum St. Hubert Der Musikalität der Kempener auf den Zahn gefühlt

Wichtigstes Bühnenrequisit neben Flügel und Keyboard: ein selbst ge­basteltes „IQ-Messgerät“, mit dem Reuter wissenschaftlich exakt nach­weisen konnte, wie durch das Hören von guter Musik die Intelligenz im Saal im Laufe des Abends zunahm. Jedoch war es bis zum letztlich er­reichten Höchststand von rund 130 ein langer Weg, auf dem das Pendel zwischenzeitlich auch nach unten ausschlug. Schließlich kommt das Oberstübchen eventuell bei Wolf­gang Petry weniger gut in Fahrt als bei Mozart. Reuter gab aber ein Plä­doyer für den Dilettantismus ab, denn in jedem Fall sei es hilf­reich, sel­bst musikalisch aktiv zu sein. Da­her wurde das Publikum durch Mit­singen, Tanzen, Klat­schen und sogar Beatboxen verschiedentlich in die Per­formance eingebunden – stets be­gleitet von Reuters oft jazzig angehauchtem, technisch ein­wandfreiem und in­stinktsicherem Klavier­spiel, dessen Repertoire die High­lights der Klas­sik ebenso ab­deckt wie die Ohr­würmer unserer Zeit. Ei­nige beson­dere Schmankerl des Pro­gramms waren eine Top 5 der Mu­siktitel für Katzen („Our Mouse in the Middle of Our Street“) und der unangemes­sensten Hochzeits­songs („Highway to Hell“), eine Rap-Ver­sion von „Für Elise“ (inklu­sive Käp­pi, Sonnenbril­le und Gold­kettchen) oder eine Fla­menco- und Hea­vy-Me­tal-Einlage auf dem Key­board.