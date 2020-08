Kostenpflichtiger Inhalt: Dellmans will Bürgermeister in Kempen werden : Er will in der Stadt etwas bewegen

Christoph Dellmans, parteiloser Bürgermeisterkandidat, der von SPD, Grünen und Linken unterstützt wird, in seinem Wahlkampfbüro. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Kempen Der parteilose Christoph Dellmans will bei der Kommunalwahl am 13. September Bürgermeister werden. Die Stadt Kempen habe viele Probleme, findet er. Die will der 53-jährige Kandidat lösen.