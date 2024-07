Trauer um „Ferdi“ Küsters Charmante Erinnerung an ein Kempener Original

Viele Menschen in Kempen trauern um Ferdinand „Ferdi“ Küsters, der im Alter von 86 Jahren in der vergangenen Woche verstarb. „Ferdi“ war in Kempen sehr bekannt und beliebt, galt als „Kempener Original“. In der Kirche Christ-König fand nun am Dienstagmorgen eine Trauerfeier statt, die Beisetzung ist für einen späteren Zeitpunkt geplant. Neben dem Haus an der Neustraße, in dem „Ferdi“ früher lebte, wurde die Gasse nun kurzerhand in „Ferdis Altstadt-Jätzke“ umbenannt – „das ist eine charmante Idee und für unser Kempsches Stadtoriginal eine passende Würdigung“, schrieben uns Marlies und Kurt van Doorn.