Runder Geburtstag Charlotte König feiert 90. Geburtstag

Bei einem Verwandtenbesuch in Bochum lernte sie 1954 ihren Ehemann Horst König kennen. Mit ihm eröffnete sie in den 1960er-Jahren die Gaststätte König, zunächst an der Engerstraße/Ecke Viehmarkt, dann am Donkring/Ecke Vorster Straße. Sohn Detlef und Tochter Astrid gingen aus der Ehe hervor. Die Tochter beschreibt ihre Mutter als „Familienmenschen“.