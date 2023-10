Baugebiet Hoensbroechstraße erweitern? CDU will mehr Wohnraum für Familien in Tönisberg schaffen

In den ursprünglichen Planungen des Planungsamts sei eine Erweiterung des Baugebiets bis an die Straße „Haus Steeg“ im Norden vorgesehen gewesen, bei der Ausweisung des Baugebiets habe es keine Anbindung an die nordwestlich gelegenen Flächen geben sollen, so der Fraktionsvorsitzende. „Durch die Intervention der CDU-Fraktion wurde seinerzeit ein Stich rechts heraus gelegt, um weitere Flächen erschließen zu können“, erinnert Herbst in seinem Antrag.