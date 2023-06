Mobilität in Kempen CDU will Konzept für E-Ladesäulen

In Kempen haben die örtlichen Stadtwerke in den vergangenen Jahren nach und nach weitere Ladesäulen installiert. 2018 wurde die erste Ladesäule am Viehmarkt aufgestellt, weitere acht Säulen kamen im Laufe der Jahre hinzu. Zuletzt wurden vier weitere Punkte (am Forum in St. Hubert, am Heinrich-Op-de-Hipt-Platz in Tönisberg, am Netto-Markt im Hagelkreuz und an der Auguste-Tibus-Straße 26 in Betrieb genommen. Insgesamt stehen damit im Stadtgebiet 13 öffentliche Ladepunkte der Stadtwerke zur Verfügung, diese sind im Internet unter www.stadtwerke-kempen.de (dort unter Strom – E-Mobilität – öffentliches Laden) aufgelistet. Parkplätze sind für die E-Autos während des Ladens reserviert.