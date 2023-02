Verwaltung soll Umsetzung prüfen CDU will Hospiz für Kempen

Wer schwerst erkrankt ist und einen Platz in einem Hospiz benötigt, soll in Kempen fündig werden. Das wünscht sich die CDU in Kempen. Die Stadtverwaltung solle die Umsetzung einer Hospiz- und Palliativversorgung in Kempen prüfen, heißt es in einem Antrag, den die CDU dazu an Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) geschickt hat.