Unterwegs in Kempen Beim Spaziergang Sicht der Bürger hören

Im Vergleich zu anderen Städten sehe es in Kempen bei den Leerständen in der Stadt relativ gut aus, stellte Gremmel-Geuchen im Gespräch mit unserer Redaktion fest. Auch wenn immer wieder über leer stehende Ladenlokale geklagt werde. Nicht immer habe die Politik da Einfluss, machte sie klar, auch der Wirtschaftsförderer der Stadt sei mit der Thematik befasst, aber: „Viele Immobilien sind in privater Hand, und niemand ist verpflichtet, zu verkaufen.“ Beim Rundgang wies sie unter anderem auf den Gebäudekomplex an der Ecke Engerstraße / Burgstraße hin, der aktuell durch Fotos des Kunstvereins Kempen verschönert wird, „und zwar mit Hilfe von Fördermitteln“, so Gremmel-Geuchen. Beispiele zeigten, dass Übernahmen von Geschäften in der Altstadt durchaus funktionierten, etwa beim Strumpfhaus und beim Bastelstudio.