Kultur in Kempen CDU macht Druck bei Sanierung von Kulturforum

Jetzt macht die CDU-Fraktion Druck. Für die nächste Ratssitzung, die für Dienstag, 26. September, geplant ist, fordert sie von der Stadtverwaltung einen Sachstandsbericht zur Renovierung des ersten Obergeschosses. „Das Kulturamt ist im März 2022 in die Räume auf der Bockengasse umgezogen“, heißt es in der schriftlichen Anfrage des CDU-Fraktionsvorsitzenden Jochen Herbst an Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos). Bis jetzt, so Herbst, sei in den Sonderausstellungsräumen noch nicht viel passiert. Die Behindertentoilette sei seit fast drei Jahren fertig, aber dennoch in einem nicht nutzbaren Zustand, die Toiletten in der Stadtbibliothek seien „eine Katastrophe“, so Herbst weiter. Es geht um das Kulturleben in der Stadt: „Die Empore in der Paterskirche ist seit über einem Jahr nicht zugänglich. Dadurch entfallen Zuschauerplätze für Kempen Klassik, und die Orgel kann nicht genutzt werden“, fügt Herbst an. Mehrfach sei gesagt worden, dass im zweiten Halbjahr 2023 wieder Sonderausstellungen geplant werden könnten.