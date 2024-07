Viel Musik und Eintritt frei CDU hofft auf „Fête de la Musique“ in Kempen

In vielen Städten wird alljährlich im Sommer ein Fest der Musik gefeiert: Bei der „Fête de la Musique“ treten Amateur- und Berufsmusiker, Musik-Performer, Orchester, Solisten, Bands, Ensembles und DJs im öffentlichen Raum honorarfrei auf, die Veranstaltungen sind öffentlich, der Eintritt ist frei. Die erste offizielle „Fête de la Musique“ fand am 21. Juni 1982 in Paris statt, seither wird in zahlreichen Städten in Europa das Fest gefeiert, immer rund um den 21. Juni, den kalendarischen Sommeranfang. In Nordrhein-Westfalen nehmen unter anderem Aachen, Bonn, Essen, Gütersloh, Köln, Recklinghausen und Verl teil. Die Musik-Orte sind öffentlich zugänglich, vieles findet draußen statt. Live-Auftritte gibt es in Parks, aber auch in Cafés oder Bibliotheken.