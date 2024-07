Finanzielle Situation in Kempen Kommt das Fahrradparkhaus oder nicht?

„Seinerzeit war dies als Signal zum Fördergeber notwendig. Nun sind wir mehr als ein halbes Jahr weiter und stellen fest, dass die Baukosten weiter steigen und der städtische Haushalt durch notwendige Investitionen in Schulen, Kitas und sonstige städtische Liegenschaften immer mehr belastet wird“, schreibt die CDU nun in ihrem Antrag. Zudem habe sich der Schuldenstand der Stadt Kempen in den vergangenen Jahren signifikant erhöht. Investitionen in allen Bereichen seien daher kritisch zu prüfen, und erst nach der Beantwortung der Fragen und auf deren Grundlage „soll der Rat dann entscheiden, ob wir ein Fahrradparkhaus mit 230 Stellplätzen für 1,65 Millionen Euro und somit rund 7000 Euro je Stellplatz bauen wollen oder nicht“, so die CDU weiter. Zudem beantragt die Fraktion die Erstellung eines Betreiber-/Bewirtschaftungskonzeptes samt Kostenanalyse.