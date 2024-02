Politik in Kempen „Wir stehen nach wie vor zum Klimaschutzkonzept“

Kempen · Die anhaltende Kritik der Grünen am Aus für den Klimacheck in Beschlussvorlagen wollen CDU, FWK und FDP so nicht stehen lassen: Man habe damit das Klimaschutzkonzept nicht abgeschrieben, wolle sich aber jede einzelne Maßnahme genauer anschauen.

13.02.2024 , 05:15 Uhr

2022 wurde das Integrierte Klimaschutzkonzept für die Stadt Kempen verabschiedet. Es enthält eine Vielzahl von Maßnahmen, die den Klimaschutz in der Stadt verbessern sollen. Foto: Norbert Prümen