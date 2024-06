Sport in Kempen CDU fordert Zeitplan für Bau der Tennishalle

Das kann so nicht sein, finden die Christdemokraten in Kempen. Seit 2019 bringen sie das Thema Tennishalle immer wieder auf den Tisch, damit auf dem städtischen Grundstück hinter den Mehrfamilienhäusern am Schmeddersweg, in denen Flüchtlinge leben, endlich eine neue Tennishalle gebaut wird. Mal war von drei möglichen Investoren die Rede, dann von einem, dann kam Corona, dann war wieder von Investoren die Rede, doch nichts geschah. Für die kommende Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 20. Juni hat die CDU nun erneut beantragt, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Sie fordert, dass die Stadtverwaltung dem Ausschuss eine entscheidungsfähige Beschlussvorlage zum Bau der Tennishalle am Schmeddersweg zur Abstimmung vorlegt.