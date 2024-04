Knöllchen für Parkende CDU fordert Parkmöglichkeit am Naturschutzgebiet Schadbruch

Die CDU-Fraktion im Kempener Stadtrat fordert eine bessere Lösung für die aktuelle Parksituation am Schadbruch. Die Fläche in Kempen-St. Hubert ist Naturschutzgebiet, das Parken ist dort außerhalb ausgewiesener Parkflächen verboten. Und die gibt es kaum: Wie berichtet, ist der früher als Parkfläche gekennzeichnete Bereich am Restaurant „Waldschänke“ abgesperrt, die Fläche ist Privatgelände. Ein weiterer Parkplatz befindet sich in der Nähe der A 40, diesen kennen viele Spaziergänger nicht und finden nicht hin. Ausflügler, die auf einer teils geschotterten Fläche am Schadbruch parken, um dort spazieren zu gehen, Kostenpflichtiger Inhalt müssen mit einem Knöllchen rechnen.