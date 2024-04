Für Familien in Kempen CDU fordert Ausbau der Kinderbetreuung

Nach dem Willen der Christdemokraten soll die Stadtverwaltung prüfen, ob in Kempen selbst on vorhandenen Gebäuden, beispielsweise in leer stehenden Geschäftsräumen, Großtagespflegeplätze eingerichtet werden können, und das möglichst kurzfristig. Den entsprechenden Antrag für einen Ausbau der Kinderbetreuung hat die CDU jetzt an Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) geschickt, damit die Politik darüber beraten kann.