Regionale Versorgung CDU Kempen entsetzt über geplante Mittelkürzung für Landwirtschaft

Scharfe Kritik an den geplanten Kürzungen bei den Landwirten kommt aus der Union. So sehen es auch die Christdemokraten in Kempen. „Steigende Kosten für die landwirtschaftlichen Betriebe führen zwangsläufig zu höheren Kosten für die Verbraucher bei Lebensmitteln. Die Gefahr ist groß, dass somit die Importe aus dem Ausland steigen werden“, teilte der Vorsitzende der CDU-Fraktion in Kempen, Jochen Herbst, am Wochenende mit.