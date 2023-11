Anerkennung und Information CDU stellt Antrag für einen „Tag der Rettungskräfte“

Die CDU-Fraktion im Kempener Stadtrat will sich verstärkt für die Anerkennung von Einsatzkräften in der „Blaulichtfamilie“ einsetzen: Nachdem die Fraktion im Januar beantragt hatte, an den Kempener Schulen einen „Tag des Blaulichts“ einzuführen, beantragt die CDU jetzt einen „Tag der Rettungskräfte“. Den entsprechenden Antrag dazu hat die Fraktion an Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) geschickt.