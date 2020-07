Kempen : Dellmans: CDU hält sich mit öffentlichen Äußerungen zurück

Kempen Die Christdemokraten diskutieren über die Abmahnung des Stadtsprechers in internen Zirkeln. Öffentlich übt man sich in Zurückhaltung. SPD, Grüne und Linke stehen weiter zu ihrem Kandidaten.

An den Wahlkampfständen der Parteien in der Kempener Innenstadt und in den Sozialen Netzwerken wurde in den vergangenen Tagen intensiv die „Causa Dellmans“ diskutiert. Dabei konzentriert sich die Diskussion – auch in Leserzuschriften an unsere Redaktion – auf mehrere Aspekte: Zum einen geht es um die Frage, inwieweit die Stadtspitze, sprich: der Bürgermeister, bei der Tätigkeit von Stadtsprecher Christoph Dellmans Arbeiten für die Stadt und für private Vereine geduldet hat. Dass Dellmans Geld aus der Stadtkasse für die Beschaffung eines Karnevalswagens für die Kempener Prinzengarde erhalten hat, ist zumindest ungewöhnlich. Da Dellmans, aber auch Bürgermeister Volker Rübo sowie dessen Vorgänger Karl Hensel Ehrenleutnants der Prinzengarde sind, könnte dort möglicherweise aus Gefälligkeit dem Karnevalsverein gegenüber häufiger Geld aus der Stadtkasse entnommen worden sein, fragen sich Bürger.