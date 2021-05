Kempen : Carsten Krollmann übernimmt Fitness-Studio TC

Kempen Der Physiotherapeut und Trainer für Fitness und Prävention investierte rund 170.000 Euro für den Umbau und neue Geräte. Das Studio hat mehr als 2000 Mitglieder.

Es gehört schon eine Menge Mut und Risikobereitschaft dazu, während der Corona-Pandemie ein Fitness-Studio zu kaufen und darin auch noch zu investieren. Für Carsten Krollmann kein Problem: „Wissen und Erfahrung habe ich. Und ich weiß, wo ich hin will und habe schon den ein oder anderen Club nach vorne gebracht“, sagt der 47-Jährige, der seit 20 Jahren in der Fitness-Branche tätig ist und auch auf eine kaufmännische Ausbildung bauen kann. Seit 2015 hat er in Moers als Physiotherapeut gearbeitet.