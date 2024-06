Gastronomie in Kempen Lecker essen in der Mittagspause

Zwar gilt das Frühstück als die wichtigste Mahlzeit des Tages, doch für die meisten Menschen, gerade wenn sie in Vollzeit arbeiten, gilt das in mindestens gleichem Maße für das Mittagessen. Kantinen in Unternehmen sind eher die Ausnahme. Doch wo lässt sich in Kempen sonst gut zu Mittag essen? Wir haben einen Streifzug durch die Stadt unternommen und gefragt: Was gibt es? Was kostet es? Wie ist das Publikum? Wann ist das Restaurant geöffnet?