„Kempsche Kroan“ Bürgerpreis der SPD in Kempen geht an Bruno Wrede

Der neue Preisträger des Bürgerpreises „Kempsche Kroan“ steht fest: Die Kempener SPD vergibt den Preis in diesem Jahr an Bruno Wrede. Viele Kempener kennen ihn als Vorsitzenden des Vereins Martinus-Hilfe, der in Kempen Träger der örtlichen Tafel ist. 2001 wurde die Tafel in Kempen von Christa und Dieter Sandmann gegründet, heute gibt ein 40-köpfiges Team von Ehrenamtlichen Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Brot und Backwaren an bedürftige Menschen aus. Wrede ist seit zehn Jahren Vorsitzender.