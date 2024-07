Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans „Wir verscherbeln kein Tafelsilber“

Das Thema hat viele Kempenerinnen und Kempener in den vergangenen Monaten beschäftigt: Was wird aus der Kempener Burg? Seit dem Auszug des Kreisarchivs steht sie leer. Viele fürchten, dass das auch noch lange Zeit so bleiben könnte. Mit der Masterarbeit von zwei Studentinnen der Bauhaus-Universität Weimar kam wieder Bewegung in die Sache. Wie geht es nun mit der Burg weiter, wie mit dem Kolpinghaus und den Stadtwerken? Und wie stellt sich Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) seine eigene Zukunft vor? Darüber haben wir mit ihm im Sommerinterview gesprochen.