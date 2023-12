Wie Kempen grüner wird Bürger spenden 22 Bäume fürs Stadtgebiet

Bürgerinnen und Bürger haben im Jahr 2023 wieder mit dafür gesorgt, dass die Stadt grüner wird: Wie das Grünflächenamt mitteilt, wurden in diesem Jahr 22 Bäume gespendet. Zur Eisernen Hochzeit von Adele und Herbert Wegner etwa wurde von „de Familisch“ für den Kendelpark in St. Hubert eine Hopfenbuche gespendet, ebenfalls für den Kendelpark spendete Anita Franzen in Erinnerung an ihren verstorbenen Ehemann Hans Ludwig eine Esche.