Bürgermonitor : Initiativen drängen die Stadt Kempen auf Änderungen

Kempen Die Benutzungspflicht von Radwegen soll nach dem Willen der Bürgerinitiativen entfallen. Außerdem gibt es einen erneuten Vorstoß für Tempo-30-Zone für den Straßenzug Oedter Straße/Birken- und Berliner Allee.

Die anfängliche Enttäuschung schlägt allmählich in Verärgerung um. Der Bezirksverband Krefeld-Kreis Viersen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und die beiden Bürgerinitiativen „Fahrradstadt Kempen“ und „Fairer Verkehr in St. Hubert“ hatten mit einem gemeinsamen Bürgerantrag gefordert, den Straßenraum in Kempen zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer unter anderem vor den Gefahren einer Corona-Infizierung zumindest während der Pandemie-Einschränkungen anders zu verteilen und sicherer zu gestalten. Bislang hat die Stadt auf diesen Antrag und die damit verbundenen Forderungen nach Angaben der Initiativen nicht reagiert.